'Silâh bırakma tek başına yetmez' - Meclis’te çözüm komisyonu kurulacak mı? - PKK: Öcalan’ın çağrısına uyacağız

2013 yılındaki çözüm sürecinin Akil İnsanlar Heyeti üyesi akademisyen Doç. Dr. Vahap Coşkun, bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik yaptığı çağrıya ilişkin konuştu.

Silâhsız müzakere durumu

'Silah bırakma çağrısı, çok gecikmiş bir çağrı'

Süreç Meclis zemininde yürütülmeli

Uysal: PKK zaten bitmişti

“Silahın ortadan kalkması Türkiye’deki bütün Kürt meselesinin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Silah Kürt meselesinin çok önemli bir boyutu ve aynı zamanda bir nevi siyaseti zehirleyen de bir boyutuydu. Fakat silahın ortadan kalkması Türkiye’de Kürt meselesinin çözüldüğü anlamına gelmez. Çünkü Kürtlerin talepleri devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır - Anka

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Meclis’te çözüm komisyonu kurulacak mı?

Bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte “silah bırakma ve kendini feshetme” çağrısının ardından “Süreç nasıl işleyecek?” sorusuna cevap aranıyor. DEM Partililer sürece dair siyasi ve hukuki düzenlemeler için Meclis’te bulunan tüm partilerin katıldığı bir çalışma grubu ya da komisyon kurulması gerektiğini söylüyor.

AK Parti ise bu tartışmaları ‘çok erken’ buluyor, “Öncelik silah bırakma sürecinin tamamlanması. Bu süreç tamamlanmadan komisyon kurulsa ne yapacak?” diyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce gündeme gelen af tartışmalarında çok net karşı bir tutum aldığına dikkat çeken bir parti kurmayı af değil, iade-i muhakeme, yani yeniden yargılama yollarının gündeme gelebileceğini söylüyor.

Haber Merkezi

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PKK: Öcalan’ın çağrısına uyacağız

Bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat günü yaptığı çağrıya ilişkin değerlendirmede bulunan terör örgütü PKK’nın yöneticisi Mustafa Karasu, “PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyacak mı?” tartışmalarına ilişkin, “Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın” dedi.

Diyarbakır - Anka