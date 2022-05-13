Şimdi de konut masalı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, dövizin yükselişine işaret ederek “Bunda dış etkenler de rol oynuyor kuşkusuz ama asıl nedenin yanlış kararlar olduğu ortada. Uzun soluklu olabilecek önlemler alınamayınca, ortaya şöyle herkesin benimseyip okuyacağı bir roman çıkarılamayınca biz hikaye yazıyoruz” dedi.

Aktaş kur korumalı mevduatın (KKM) bir “hikaye” olduğunu ifade ederek “Bizi yaz aylarına kadar, turizm döviziyle elimizin bollaşacağı zamana kadar idare edecek bir hikaye. Ama çok çabuk tükettik, hemen okuyuverdik!” dedi. Aktaş şöyle devam etti: “Şimdi artık yeni bir hikaye lazım. Ama dağarcığımızdan hikaye bile çıkmıyor artık. Kala kala masala kaldık! Güzelce ambalajlanmış olan konut destek paketi de son masalımız işte.” Haber Merkezi

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