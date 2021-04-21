Şimdi olsa evet der miydiniz?

Prof. Dr. Serap Yazıcı, “Geçmişe dönebilseydik referandumda ‘Evet’ oyu verir miydiniz?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karar’da yayınlanan yazısında Yazıcı, “Dört yıl önce yapılan halkoylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘evet’ oyu verilmeseydi başbakan ve bakanlar Meclis huzurunda tüm soruları cevaplayacaktı. Böylece kamuoyu, hükümet politikalarının aksayan yönleri hakkında bilgi sahibi olacaktı (…) Şimdi şu soruyu seçmenlere yöneltmek gerekiyor: Zamanı geri alma imkânına sahip olsaydınız 16 Nisan 2017’de yapılan halkoylamasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek için “EVET” der miydiniz?” diye sordu.

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