Şimşek: Geçim sıkıntısı var, sabır gerekiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Geçen hafta eşim Esra Hanım dedi ki, ‘Markete uğrayalım.’ Vatandaşlarımız geldi, şikayetleri doğru. Haklılar, bir geçim sıkıntımız var. Türkiye’nin şu an en büyük problemi geçim sıkıntısı ve gelir dağılımının bozulmasıdır. Sabır gerekiyor” dedi.

“Enflasyon en kötü ve adaletsiz vergidir. Gelir dağılımını bozuyor” diyen Şimşek, şöyle devam etti: “Ne yapıp edip, kalıcı refah ve alım gücü için enflasyonu kontrol altına alıp aşağıya indirmemiz lazım. Enflasyonun 40 civarına inmesi fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Enflasyon hızındaki düşüş geçen sene ortalama bir sepetin artışı yüzde 65 idi, bu sene ise yüzde 40 arttı. Fiyatlar artıyor ama daha yavaş artıyor.” Haber Merkezi

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