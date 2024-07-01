Sinan Ateş davası başlıyor

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması 1 Temmuz’da (bugün) Sincan Cezaevi’nde başlayacak.

İlk duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP 7’inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da takip etmesi bekleniyor. Ankara’nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi 145 sayfalık iddianame kabul edildi. İddianamede, tetikçi E.Ö. ile onu olay yerine getiren ve kaçıran V.B. ile S.K. hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş’e yönelik toplu halde, iştirak halinde “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıklardan ‘’silahlı eylemi organize ettiği’’ iddia edilen D.Ç. ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi T.D’nın ise ‘’suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ankara - anka

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