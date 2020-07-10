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10 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

'Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu'

10 Temmuz 2020, Cuma 01:00
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Başkanlıklarınca sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Teröristlerden S.Y'nin 2012'de, Ö.B'nin 2013'te, H.Ç'nin 2014'te, O.C.Y'nin 2015'te, F.K'nin 2016'da terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 100'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

AA

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