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6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Sivil toplumun gözü AB’de

06 Ağustos 2020, Perşembe
Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye’deki cesur ve hareketli sivil toplumun önceden de olduğu gibi gözlerini Avrupa’ya çevirmiş olduğunu söyledi.

Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Roth, “Birebir konuşmak yerine sadece birbiri hakkında konuşmak bir alternatif olamaz” diyerek doğrudan diyalog içinde olmanın önemine vurgu yaptı. Roth, Avrupa Birliği içinde Almanya’nın Türkiye ile köklü ilişkilere sahip bir ülke olarak bu konuda özel bir sorumluluk taşıdığını da belirtti. Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli yaşadığını, AB içinde hiçbir ülkenin insani ve kültürel açıdan Almanya ile Türkiye arasındaki gibi bir bağa sahip olmadığını ifade eden Roth, ancak Türkiye’de yaşanan sorunların Almanya’ya sıçrama tehlikesi karşısında da uyarıda bulundu. Son yıllarda Türkiye’deki seçimler veya Ankara’nın Suriye’ye yönelik operasyonları gibi Türkiye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye kökenli göçmenlere yansımaları tartışmalara sebep oluyor.

Müzakereler devam etsin

Türkiye’deki anlaşmazlıkların Almanya’da hızla yankı bulduğuna dikkat çeken Roth, Türkiye’deki gerilimlerin Almanya’da da toplumu daha fazla bölmesine ve toplumsal atmosferi zehirlemesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek dikkatli olunması yönünde uyardı. AFP’ye verdiği mülakatta Türkiye’yi “bölünmüş bir ülke” olarak nitelendiren Roth, diğer yandan ülkedeki cesur ve hareketli sivil toplumun daha önce de olduğu gibi gözlerini Avrupa’ya çevirmiş olduğunu dile getirdi. Roth, bu nedenle Türkiye ile ilişkiler kolay olmasa da hukuk devleti yapısı ve insan hakları giderek daha da zarar görse ve Ankara’nın izlediği çizgi Avrupa Birliği’nden uzaklaşsa da ilkesel olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin sürmesinden yana olduğunu da vurguladı.

Yapıcı bir rol üstlenmeli

DW Türkçe’nin haberine göre, Bakan Roth, son haftalarda gerilime neden olan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına dair açıklamalarda da bulundu. Roth, Libya’daki savaşa işaret ederek Türk hükümetinin Akdeniz’de ve Ortadoğu’da istikrar ve barış için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söyledi ve Ankara’yı bu bağlamda artık yapıcı bir rol üstlenmeye dâvet etti. Bakan Roth, “Şimdiye kadar maalesef pek de böyle olmadı” diye konuştu.

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