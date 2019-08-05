Sivrisinekleri öldürmeyin

Fransız bir hayvan hakları aktivisti insanların sivrisinekleri öldürmemesini ve onların “kan bağışı” almalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Fransız bir hayvan hakları aktivistine göre, insanlar sivrisinekleri öldürmemeli ve “kan bağışı” almalarına izin vermeli. Aynı zamanda bir televizyon sunucusu olan Aymeric Caron, bu haşerelerin insan kanını yumurtaları için protein elde etmek amacıyla emdiğini söyledi. Caron’a göre bu durum, “insanlara saldıran sivrisineklerin gelecekteki yavrularını beslemeye çalışan anneler olduğunu fark eden anti-türcüler için rahatsız edici.” Anti-türcüler, genellikle hayvanlar olmak üzere herhangi bir türe yönelik ayrımcılığa karşı çıkıyor. Öte yandan İngiliz hayvan hakları savunucuları, bu önerilerin “çok uzak bir adım olduğunu” ve “yarar sağlamak yerine dikkat dağıttığını” söyledi. Kendisini “anti-türcü” diye niteleyen Caron da insanların kendisini ısırmasına izin vereceği sinekler arasında sıtma riski taşıyan Afrika böceklerinin bulunmaması gerektiğini belirtti. Sivrisinek ısırığına izin vermenin “kan bağışı” olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Caron’a göre ideal olan, onları öldürmekten kaçınmak ama gerektiğinde öldürülebilirler.

Kendisini ısırmalarına izin verdi

Independent Türkçe’nin haberine göre, bir videoda konuşan Caron, “Çocuklarını beslemeye çalışan bir böceğe bazen kan bağışı yapmak o kadar da dramatik değildir” dedi. Caron ayrıca, bir dişi sineğin bebekleri için hayatını riske atmaktan başka çaresi olmadığını ifade etti. Sunucuya göre, ısırılmaktan kaçınmak için en iyi yöntemler; sitronella, lavanta yağı veya sarımsak gibi doğal sivrisinek kovucuları kullanmak, düzenli olarak yıkanmak ve parfüm kullanmaktan kaçınmak. Caron insanları, bunda başarısız oldukları durumda, hayvan koruma çalışmalarının öncüsü ve filozof Albert Schweitzer örneğini izlemeye çağırdı. Caron, “(Schweitzer) Afrika’da, sıtmanın olduğu yerde, kendisine sinekleri öldürmesi için izin verdi. Ama Fransa’da, zararsız oldukları yerde, kendisini ısırmalarına izin verdi” diye konuştu.