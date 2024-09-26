Siyaset ve ekonomi bürokrasi-sermaye kıskacında

Ülke, özellikle son beş yılda siyaset ve ekonomi alanında farklı kararların alındığı, birbirinin zıttı politikaların uygulandığı bir döneme sahne oldu.

BirGün’ün haberine göre son beş yılda ülkede değişen dengelere ve U dönüşlerine mercek tutan Doç. Dr. Ümit Akçay, “Önümüzdeki dönemdeki temel soru, faiz indirimleri ile bir ekonomik kriz (resesyon) yaşanmadan enflasyonun kontrol altına alınıp alınamayacağı olacak. Uluslararası ekonomik konjonktür iktidarın lehine çalışıyor, borçlanma olanakları artıyor ve sermaye girişleri sürüyor. Bu ortamda önemli olan enflasyonla mücadele programının faturasının çalışanların sırtına yüklenmesi ve toplumsal eşitsizliklerin giderek daha da artması. Ekonomik sorunların çözümü siyasettedir, siyaset alanı teknokratlara ve sermaye fraksiyonlarına bırakıldığında toplum kesimleri için refah ve huzur sağlanması mümkün değil” dedi. Haber Merkezi

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