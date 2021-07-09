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9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Siyasetçilere seçmen ikazı

09 Temmuz 2021, Cuma 00:01
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, yaptıkları araştırmada seçmenin partilere sadakatinin azaldığını tespit ettiklerini söyledi.

SEÇMENİN YARISI PARTİSİZ

Bütün partilerde seçmen nezdinde sadakat ilişkisinin bozulduğunu söyleyen Ağırdır, “Araştırmalarımızda bir partinin sempatizanı olarak yazamadığımız küme 2005’ten itibaren en yüksek seviyede. Neredeyse seçmenin yarısı” dedi.

İKTİDARIN HAKİKATLE İLİŞKİSİ KOPUK

AĞIRDIR, iktidarın hakikat ile ilişkisinin koptuğunu belirtirken, “Daha vahimi sistemin yönetici ekibinde, elitlerinde, kanaat önderlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, siyasetçilerinde de durumun böyle olması” diye konuştu.

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Siyasetçilere seçmen ikazı

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, bütün partilerde seçmen nezdinde sadakat ilişkisinin bozulduğunu söyledi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, T24’te Murat Sabuncu’nun Sayıların Dili programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bütün partilerde seçmen nezdinde sadâkat ilişkisinin bozulduğunu söyleyen Ağırdır, AKP’nin sadık kitlesinin hâlâ diğer partilerdeki orandan fazla olduğunu söyledi. Bu orana rağmen AKP’nin 2011’deki sandık seçmen kitlesinin yarıya indiğini belirten Ağırdır bu durumu “O insanlar peki bu ilişkiyi nereden üretiyor. Bir tanesi kimliklerden bakmak, ‘bir dindar başkanımız var duâ okuyor, Kur’ân okuyor diyenler var. Bir miktar sosyal yardımlar üzerinden devletle tanışmış ve bunu bir bağımlılık haline getirenler var. Onların da korkuları iktidar değiştiğinde bunun kesilip kesilmeyeceği. Ama buradaki asıl problem sadâkat ilişkisinin azalmış olması. Bütün partilerde bu böyle” ifadelerini kullandı.

Seçmenin yarısı parti sempatizanı değil

Ağırdır, “Araştırmalarımızda bir partinin sempatizanı olarak yazamadığımız küme 2005’ten itibaren en yüksek seviyede. Neredeyse seçmenin yarısı” dedi. İktidarın hakikatle ilişkisinin koptuğunu, bu durumun sistemde de böyle olduğunu söyleyen Ağırdır, “Toplumun hakikatle ilişkisinin bozulduğunu zaten biliyorduk araştırmalarda. Bu zaten son 10 yıldır bütün dünyanın problemi, ama biz de daha vahimi sistemin yönetici ekibinde, elitlerinde, kanaat önderlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, siyasetçilerinde de durumun böyle olması” diye konuştu.

BÜTÜN düğmelere aynı anda basıyor

Ağırdır ayrıca şunları söyledi: “Seçim dönemine 2 yıl var, ama olasılıklarla gelecek sonbaharda yani 14-15 ay içinde olabilir. Tayyip Bey gibi deneyimli bir siyasetçi bunu biliyordur.  Tayyip Bey, şu anda benim anladığım bütün düğmelere aynı anda basıyor. Ama bastığı düğmeler bir sorunu çözmek veya toplumun gönlünü kazanmak veya muhalefete kayıyor denen seçmeni de kazanmak değil. Kendi seçmenini konsolide etmek üzerinden.  Bir yandan da kriminalize etmek HDP başta olmak üzere bütün muhalefeti de içine alacak şekilde. Bugün aynı HDP gibi CHP’yi de toplumun gözünde kriminalize etme ve onu da bir alana sıkıştırma hamlesi bu.”

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