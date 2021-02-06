"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

'Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz'

06 Şubat 2021, Cumartesi 22:34
Boğaziçi Dayanışması, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektupla cevap verdi.

“Bizim hiçbir dokunulmazlığımız yok! Sizse 19 senedir bir dokunulmazlık zırhının altında esip gürlüyorsunuz” diye seslendiği mektubunda öğrenciler, “Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz” dedi. Söz konusu mektupta Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuk ve iletişim fakültesi açması da, “Üniversitemizi kendi siyasî militanlarınızla doldurma çabanız, içine düştüğünüz siyasî krizin göstergesidir. Krizinizin mağdur ettikleri günden güne büyüyor” ifadeleriyle eleştirildi. Mektupta, “Biz Melih Bulu o koltukta oturduğu sürece protestomuzu boyutlandırarak sürdüreceğiz. Bu konuda gerekeni yapıp yapmamak ise sizin bileceğiniz iştir. Biz demokratik hak ve özgürlükleri gasp edilenlerin yanındayız! Bu topraklarda ezilenleri meydanlardan, kürsülerden bağırıp tehdit ederek hedef göstererek susturamayacağınızı anlamanız dileğiyle” denildi.

Hukuk değil, eziyet süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrasında basın mensuplarına Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini değerlendirirken Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra’yı hedef alan açıklamalarda bulundu. DW Türkçe’nin haberine göre, Ayşe Buğra ise Erdoğan’ın açıklamalarına “esefle karşılıyorum” sözleriyle cevap verdi. İş insanı ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın İstanbul Çağlayan Adliyesi’deki duruşması sonrasında konuşan Buğra, “Bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkânsız. Üç buçuk yıldır süren ve gittikçe ağırlaşan bir eziyet süreci olduğunu düşünüyorum” diyerek, “Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum” dedi.

Yeni fakülte mi, rant alanı mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine Melih Bulu’nun rektör atanmasına ilişkin tartışmalar sürerken Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde iki yeni fakülte kurulması kararı, “rektöre kadro desteği” olarak yorumlandı. Akademisyen Seren Selvin Korkmaz “Melih Bulu koskoca üniversitede tek başına kalınca bir gecede iki yeni fakülte açılmış. İleri görüşlü (!) bir hamle: Kayyuma destek sağla, okulda iki ayrı kutup yarat, bu kampüsler ekstra iki fakülte kaldırmaz, yeni yerleşke kur, rant alanı yarat, yap, işlet, gasp et” diye yazdı. CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin de kararı “amaç kayyuma akademik kadro desteği sağlamak, üniversitenin öğretim üyesi ve fiziksel yapısını değiştirmek” değerlendirmesini yaptı.  

Etiketler: padişah, tebaa
Okunma Sayısı: 506
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'

    'Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz'

    'Seçim kazanmanın yolu ittifaklardan geçiyor'

    Toplumsal bağışıklık sağlanmadan okullar açılmamalı

    Küresel ısınma Kovid-19'un çıkışında etkili olabilir

    ‘Doğru düzgün bir destek paketi hazırlanmalı’

    Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı

    Türkiye'de 7 bin 897 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Mutasyonun yoğun olduğu illerde kısıtlamalar yapılabilir

    Uygurların hak nöbeti sürüyor

    Başörtüsü yasağına bir red daha

    Çin, Sinovac aşısının yaygın kullanımına onay verdi

    Aşılamada 2. doz başlıyor

    Koronavirüse yakalananların sayısı 106 milyonu aştı

    Aşı olanların sayısı koronavirüse yakalananların sayısını geçti

    İran'da aşılama bu hafta başlıyor

    ABD Dışişleri Bakanı: Güvenliği tehdit eden adımlardan Çin sorumlu

    ABD, Husileri 'terör örgütü' listesinden çıkarmaya hazırlanıyor

    Filistin Başbakanı: UCM'nin kararı insanlık için bir zafer

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın mücadelesi hukuk ve demokrasinin önünü açıyor
    Mehmet KARA

    Virüsün bulaşmadığı tek yer!
    Ahmet BATTAL

    Boğaza ne lâzım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Arayış
    Adnan NACİR

    Devletin gücünü sınamak
    Faruk ÇAKIR

    Kötü emsal mi oldu?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yazdıklarım müşahedatımın kırk binde biridir...
    Rifat OKYAY

    Hakikî adâlet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.