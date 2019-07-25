Skandal rapora tepki

Çin, yayımladığı bir raporda “Uygurların Türk soyundan olmadığını” ve İslâmiyet’i “zorla” kabul ettiklerini ileri sürdü.

Çin Devlet Konseyi tarafından hazırlanan “Sincan’ı İlgilendiren Tarihi Konular” başlıklı raporda Uygurların, Türklerin soyundan olmadığı ve İslâmiyet’i din savaşları ve yönetici sınıfın zorlamasıyla kabul ettiği iddiasına yer verildi. Uygurların, tarihte Türklerin baskılarına maruz kaldığı ifade edilen raporda, bölgede yaşayan Türklerin “köleleştirme” tutumlarına karşı direnmek için farklı etnik gruplarla birleştiği öne sürüldü. Raporda, Uygurlara “Türk” denilmesinin gizli niyetleri olan bazı Pan-Türkist kişilerin ürünü olduğu, Müslüman denilmesinde ise Pan-İslâmist bir amaç bulunduğu iddia edildi.

Büyük bir utanç kaynağı

Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti. Çin makamlarını, toplama kamplarını kapatmaya dâvet eden Bakanlık, “Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlâlleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz.” ifadesini kullanmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de “Uygur Türklerine dönük keyfi tutuklamalar, bir milyondan fazla Uygur Türkü’nün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşrû bulunmayacağını söylüyoruz.” değerlendirmesini yapmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz’da Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektup imzalamıştı.