SMO'da toplam 93 asker şehit düştü, 357 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Suriye Mili Ordusu’ndan (SMO) operasyonlarda toplam 93 asker şehit düştü, 357 asker yaralandı.

SMO askerleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Daha önceki adı Özgür Suriye Ordusu olan SMO güçleri, güvenlik çalışmalarında teröristlerin tuzakladığı çok sayıda bomba etkisiz hale getirilirken, YPG/PKK’nın kullandığı tünelleri dikkatle aramayı sürdürüyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu, teröristlerle şiddetli çatışmalara girdiği harekat süresince toplam 93 şehit verdi, 357 askeri yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim’de yaptığı konuşmasında SMO'nun "gerçekten kahramanca bir mücadeleyle terör örgütünün yerleşim yerlerinden temizlenmesinde büyük başarılar gösterdiğini" söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AA Editör Masası’nda yaptığı değerlendirmede, ”Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." ifadelerini kullanmıştı. AA

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