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17 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

SMO'nun Barış Pınarı Harekatı'nda 64 askeri şehit oldu, 187 askeri yaralandı

17 Ekim 2019, Perşembe 14:25
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu, harekatın başından bu yana toplam 64 şehit verdi, 187 askeri ise yaralandı.

Suriye Mili Ordusu (SMO) Barış Pınarı harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda toplam 64 askerini şehit verdi.

SMO, harekatın 9. gününde canını ortaya koyarak savaşmaya devam ediyor.

SMO, dün Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmalarda 18 şehit verdi. 51 askeri yaralanan SMO'nun bir unsurundan ise haber alınamıyor.

Harekatın başından bu yana SMO'nun toplam 64 askeri şehit oldu, 187 askeri ise yaralandı.

AA

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