Sokak hayvanlarını öldürmek çare mi?

Türkiye’de sokak hayvanlarının “uyutulmasına” yani öldürülmesine ilişkin hazırlanan bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelecek. Ülkede sokak hayvanlarının saldırganlığına ilişkin tekil örnekler üzerinden yürütülen tartışmalar kanun teklifinin gerekçesini oluşturuyor.

Hayvan hakları savunucularına göre Türkiye’deki sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasında ve sorunun büyümesinde son 20 yıldır belediyelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi ve bunun karşılığında hiçbir yaptırım ile karşılaşmaması etkili. Ancak hazırlanan yasa teklifiyle belediyeler ve denetim mekanizmalarını işletmeyen kurumlar yerine hayvanlar cezalandırılıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, 2004’te yürürlüğe giren 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sokakta yaşayan hayvanların bakımında sorumluluk yerel yönetimlere ait. Yasanın sokak hayvanlarıyla ilgili 6. Maddesi’ne göre “Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasak.”

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