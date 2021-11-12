Soma işçilerinin buruk sevinci

Manisa’nın Soma ilçesinde yıllardır tazminat haklarını alamadıkları için defalarca Ankara’ya yürüyen, eylem yapan Uyar Madencilik işçileri, 15 yıla varan mücadelesini kazandı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde direnen işçilerin, iş kazası, ölüm ve kıdem tazminatlarına ilişkin ödemeler başlıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Bu yolda kayıplarımız var. Bizimki buruk bir sevinç” dedi. Aksu, Temmuz ayında geldikleri Ankara’dan dönüşte trafik kazasında vefat eden Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin ile babasının hakkı için savaşan Ali Faik İnter’in üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Haber Merkezi

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