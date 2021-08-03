Son 24 saatte 126 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu.

Kovid-19 kaynaklı vefat verilerine göre, en son üç haneli rakam 3 Haziran'da görülmüş ve sayı 114 olmuştu. O tarihten bu yana ilk kez bugün vefat sayısı 100'ü geçerek 126 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,42, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,67 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı miktarı, 41 milyon 225 bin 91'i birinci doz, 27 milyon 725 bin 135'i ikinci doz, 5 milyon 117 bin 285'i üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.

Ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranı Bilecik'te yüzde 75 oldu ve bu ilin rengi haritada sarıdan maviye döndü. Yüzde 75'i geçen iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olarak sıralanıyor.

En az bir doz aşısını yaptıranların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır, Ağrı ve Bayburt olarak kayda geçti.

"Aşınızı olun, tedbirlere uyun"

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." ifadelerini kullandı.