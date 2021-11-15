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15 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Son 24 saatte 215 kişi vefat etti, 23852 kişinin testi pozitif çıktı

15 Kasım 2021, Pazartesi 21:00
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 258 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 559 bin 680 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Türkiye ortalamasında yüzde 80'i geçtik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz yüzde 55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise yüzde 80'i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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