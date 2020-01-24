‘Sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair soruları cevapladı.

Bir basın mensubunun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, gayri askerî statüdeki 23 adadan 16’sının Yunanistan tarafından silâhlandırılması konusundaki açıklamasının hatırlatılması üzerine, Çeviköz, şunları kaydetti: “Zamanında Suriye ile 1998’de yapılan Adana Mutabakatı’nı biz hatırlatmıştık ancak hiçbir şekilde dikkate alınmamıştı, ama mutabakatı Putin hatırlattığı zaman Türkiye, mutabakatı yeniden keşfetti. Şimdi Madrid Mutabakatı’nı hatırlatmak isterim.1997’de Madrid’de gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nde Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ile ilgili birçok konu ve ikili meseleler için mutabakat imzalanmıştı. Bu mutabakatın ruhuna uygun şekilde davranılması için de 2002’den itibaren iki ülke arasında istikşafi görüşmeler başlatılmıştı. Bu görüşmeler uzun süredir durdurulmuş durumda. Eğer diplomasiyi kullanmayı beceremezseniz, diyalog yoluyla bazı sorunlarınızı çözmeyi öncelemezseniz o zaman bazı davranışlarınız sadece tespitten ibaret kalır.”