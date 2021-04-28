İstanbul Tabip Odası, tam kapanmaya ilişkin olarak, “Ekonomik, sosyal desteksiz kapanma olmaz” diyerek, ‘Salgını değil, algıyı yönettiler’ değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Tabib Odası (İTO)’nda düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararı değerlendirildi. “Geldiğimiz noktada mecburen algı yönetilerek bir açıklama yaptılar” diyen İTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Sahip, şunları söyledi: “Ülkemizdeki vaka sayıları artık dünyadaki listelerin en üst düzeylerine çıkmış vaziyette. Yoğun bakım servislerinde yataklar dolmuştur. Ama açıklanan önlemlere baktığımızda ne yazık ki bunun gerçek anlamda sosyal bir devletin gereklerinin yerine getiren bir açıklama olduğu ve gerçekten çarkların durduğu söylenemez. Şu anda hızlı bir kapanma yapılarak haziran ayında turizm sektörüne ülkemizin hazırlandığını görüyoruz. Önlemler, sorunlar eşit dağıtılmalı. Pandemi döneminde özellikle çok gelir elde eden iş alanları var. Çok zenginleşen patronlar var. Bütün bunlar, küçük esnafa, çalışmayanlara, yoksullara destek verebilir” Basın açıklaması metnini okuyan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Öztürk “Alınmayan tedbirlerin, lebaleb parti kongrelerinin, insanlar en yakınlarına veda edemezken siyasetçilerin katıldığı kalabalık cenaze törenlerinin bedelini başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün yurttaşlarımız ödüyor. Tüm uyarılarımıza rağmen gereken önlemleri almak yerine salgını değil algıyı yönetmeye, on binlerce insanın öldüğü bu felaketten ‘başarı hikâyesi’ çıkarmaya çalıştılar” görüşünü dile getirdi.

Tabib Odasının tavsiyeleri

Tabip Odasının tavsiyelerinden bazıları şöyle, “Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması için çarkların dönmeye, işçilerin çalışmaya devam ettiği tedbirler dizisine “tam kapanma” denemez. Bu kararı alanlar işçilerin hayatına değer vermediklerini açık olarak göstermişlerdir. Ekonomik, sosyal desteksiz kapanma olmaz. İnsanların yaşayabilmeleri için gerekli desteği vermeden evlerine kapatmak açıkça açlığa, yoksulluğa ve ölüme mahkûm etmektir. Bugün gelinen noktada kaçınılmaz olmakla birlikte ‘kapanma’, salgını tamamıyla durduracak sihirli bir formül değildir. ‘Kapanma’ ne kadar sıkı, düzgün uygulanırsa uygulansın sonrasındaki açılma süreci doğru yönetilmezse salgında başa dönülmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle ‘kapanma’ ile vak’a sayılarında azalma sağlanması sonrasında ‘kademeli, kontrollü açılma’ uygulanmalıdır. Şehirlerarası seyahat yasaklanırken uluslar arası seyahat için herhangi bir kısıtlamaya gidilmemesi, varyant virüslerin ülkemizde yayılmasında en önemli kaynak olduğu düşünülen yurtdışından ülkeye giriş yapanların belirli süre izolasyonu ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmaması önemli bir eksikliktir”

İstanbul - anka