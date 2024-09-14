Soykırım görünenden de öte

RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ İLE YERYÜZÜ AVUKATLARI DERNEĞİ (WOLAS) İŞBİRLİĞİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, "ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ İÇİN DELİL TOPLAMA MİSYONU" DEĞERLENDİRİLDİ.

Ruh Sağlığı Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) işbirliğinde düzenlenen söyleşide, “Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu” değerlendirildi.

Mısır’daki Filistinli mültecileri ziyaret eden misyon, 11 günlük temaslarında aralarında psikolog, avukat ile adli tıp uzmanlarının da bulunduğu katılımcılarla İsrail’in saldırılarından etkilenen mağdurlara yönelik çalışma yürüttü. Proje katılımcılarından WOLAS Başkan Yardımcısı Hüseyin Dişli ile Ruh Sağlığı Derneği’nden uzman psikolog Zeynep Menderes, “Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu”nun detaylarını Üsküdar’da düzenlenen söyleşide anlattı. Dişli, “En temel amaçlarımızdan biri sadece son soykırım sürecinde değil 1948’den beri Filistinlilerin yaşadıkları bütün suçların, bütün o trajedilerin dokümantasyonunu yapmak” dedi.

Soykırım için birçok şey yapabiliriz

Ruh Sağlığı Derneği’nden uzman psikolog Zeynep Menderes ise görünenden öte Filistin’de çok daha ezici bir soykırım olduğunu dile getirerek: “Bunu insanlara daha açık ve daha net şekilde anlatmak ve ulaştırmak amacımız. ‘Ben tek başıma ne yapabilirim?’ dememek gerekiyor. Biz, tek başımıza veya topluluk halinde soykırım için birçok şey yapabiliriz. Bu amaçla toplandık bugün. Gördüklerimizi, şahit olduklarımızı, tecrübe ettiklerimizi çok daha fazla kişiye ulaştırmak amacıyla buradayız.” ifadesini kullandı.