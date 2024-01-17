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18 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Soykırıma dur de

17 Ocak 2024, Çarşamba 17:00
Barış Akademisyenleri “Soykırıma dur de!” başlıklı yeni bir açıklamada yayımladı. “İsrail ile askeri, ticari ve diplomatik ilişkilerini kesilsin” çağrısının yinelendiği açıklamada, Türkiye ve dünyayı Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’na İsrail’in aleyhine yaptığı başvurusuna destek ve taraf olması için çağrıda bulunuldu.

Çağrıda, “Dünya akademisini; Süregelen etnik soykırıma, savaş politikasına ve ekonomisine destek veren İsrail yükseköğretim kurumları ve İsrailli akademisyenlerle her türlü işbirliğini sonlandırmaya ve İsrail’in yükseköğretimde tecrit edilmesine katkıda bulunmaya, Bulundukları ülkelerdeki meslek örgütleri, dayanışma ağları ve sivil toplum kanalları aracılığıyla, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’na yaptığı başvurusuna destek olmaya, Bulundukları ülkelerin ilgili başvuruya taraf olması için baskı kurmaya, İsrail’in işlediği savaş suçları, etnik temizlik ve soykırım iddialarının dikkate alınıp araştırılması için her türlü girişimi desteklemeye;Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Güney Afrika’nın başvurusuna sahip çıkıp, Uluslararası Adalet Divanı’na yapılan ilgili başvuruda taraf olmaya, Soykırım iddialarının ciddiyeti uyarınca ve gelecekte ortaya çıkabilecek ahlaki ve hukuki müeyyideler göz önünde bulundurularak, İsraille yapılan ticari faaliyetlerinin incelenip, İsrail’in soykırım suçu işlemesine doğrudan yardımcı olan kalemlerdeki ticari faaliyetlerin ivedilikle durdurulmasına, İsrail ile askeri, ticari ve diplomatik ilişkilerini kesmeye çağırıyoruz” denildi.

Haber Merkezi

 

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