Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü serbest bırakıldı

Bir ifade işlemi sebebiyle dün akşam saatlerinde gözaltına alınan sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik serbest bırakıldı. Gazetecilere yönelik gözaltı işlemlerine dün gece bir yenisi eklendi, sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İşleyen ve Çelik'in ifade işlemleri ilerleyen saatlerde tamamlandı ve iki gazeteci serbest bırakıldı. Gazetecilerin internet sitesinde yer alan bir haber sebebiyle ifade verdikleri öğrenildi. (ANKA)

Okunma Sayısı: 385

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.