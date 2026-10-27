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27 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü serbest bırakıldı

27 Ekim 2026, Salı 09:59
Bir ifade işlemi sebebiyle dün akşam saatlerinde gözaltına alınan sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik serbest bırakıldı.

 

 

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik serbest bırakıldı.

Gazetecilere yönelik gözaltı işlemlerine dün gece bir yenisi eklendi, sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik  gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İşleyen ve Çelik'in ifade işlemleri ilerleyen saatlerde tamamlandı ve iki gazeteci serbest bırakıldı.

Gazetecilerin internet sitesinde yer alan bir haber sebebiyle ifade verdikleri öğrenildi. (ANKA)

 

Etiketler: Sözcü, gazeteci, gözaltı
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