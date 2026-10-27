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27 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Yerel yönetimlerde YENİ Parti depremi: CHP'li 242 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı!

27 Ekim 2026, Salı 10:30
Türk siyasetinde partiler arası geçişler devam ederken YENİ Parti’nin kurulmasıyla birlikte CHP’den istifa eden 258 belediye başkanından 242’si yeni adrese katıldı. Türkiye genelindeki belediye meclis üyelerinin de 4’te 3’ünün YENİ Parti’ye geçmesiyle başta İBB meclisi olmak üzere yerel yönetimlerdeki tüm dengeler tamamen değişti.

YENİ Parti’nin kurulmasının ardından Türk siyasetinde kartlar yeniden karılıyor. CHP'den istifa eden 258 belediye başkanından 242'sinin resmen YENİ Parti'ye katıldığı bildirildi. İstifa dalgası sadece belediye başkanlarıyla sınırlı kalmadı; CHP'nin Türkiye genelindeki 3 bin 650 belediye meclis üyesinin yaklaşık dörtte üçü de YENİ Parti saflarına geçti.

İşte yerel yönetim dengelerini tamamen değiştiren tarihi sürece dair öne çıkan tüm detaylar:

İBB Meclisi'nde Büyük Değişim Kapıda

YENİ Parti kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde kendi gruplarını kurmak için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz cuma gününden itibaren İBB Meclisi’ndeki CHP’li üyelerin istifa sürecinin hızlandığı öğrenildi.

  • Kasım ayındaki meclis toplantısı öncesinde grubun kurulması hedefleniyor.
  • Kurmaylar, şu an 153 olan CHP'li meclis üyesi sayısının kasım ayından sonra 10-15'e kadar düşebileceğini tahmin ediyor.

 İl Genel Meclislerinde Dengeler Değişti

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin çoğunlukta olduğu 7 ilin genel meclis yapısı tamamen sarsıldı. Tunceli ve Edirne'de il genel meclis çoğunluğu CHP'de kalmaya devam ederken, diğer 5 ilde çoğunluk YENİ Parti'ye geçti.

Kritik Noktalarda Neler Yaşanıyor?

  • Ankara: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki geçiş sürecini bizzat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yürütüyor. YENİ Parti kurmayları, Yavaş ile iletişimlerinin sürdüğünü ve süreci yönetme biçiminden rahatsız olmadıklarını belirtti.
  • Adana Çukurova & Muğla Milas: Belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından bu hafta yapılacak başkan vekilliği seçimleri kritik öneme sahip. Çukurova'da YENİ Parti ve CHP'nin 12'şer, Cumhur İttifakı'in ise 10 üyesi bulunuyor. Milas'ta ise dengenin YENİ Parti lehine olduğu aktarıldı. Kurmaylar, CHP ile bir ittifakın söz konusu olmadığını ve bu seçimlerin CHP için bir "samimiyet testi" olacağını vurguladı.
  • Ahmet Aras İddiası: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara cevap veren kurmaylar, Aras'ın en doğru kararı vereceğine inandıklarını ancak AK Parti'ye geçmesini beklemediklerini ifade etti.

"Belediyelerin %92'si Baskılara Rağmen Hizmet Ediyor"

YENİ Parti kurmayları, 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana yaşanan geçişleri de değerlendirdi. Seçmenin CHP'ye emanet ettiği 411 belediyeden 33'ünün (yaklaşık %8) AK Parti'ye geçtiğini belirten yetkililer, geriye kalan yüzde 92'lik kısmın tüm tehdit, şantaj ve baskılara rağmen sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeyi sürdürdüğünü ve bunun kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi. (ANKA)

Etiketler: Yeni Parti, CHP, chp istifa eden belediye başkanları, belediye başkanı istifa, ibb meclisi yeni parti
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