Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Bakırköy Belediye Başkanlığı'na yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Bakırköy Belediye Başkanlığı'na yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

"Hukuka aykırı para talep edildiği ihbarları var"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde" Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlar geldiği belirtildi.

Belediye başkan yardımcıları da var

Açıklamada, ihbarlar üzerine Türk Ceza Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri gözetilerek "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldığı. şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporlarının analizlerinin yapıldığı, iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerine başvurulması sonrası, atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'ne yakalama, gözaltına alma, ifade alma, inceleme, arama ve el koyma talimatı verilmiştir." (ANKA)