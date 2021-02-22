SP GİK üyesi Muammer Bilgiç: Haksızlığa uğramış her insanın sesini duyuruyor

SP GİK üyesi Muammer Bilgiç, 52. yılımız sebebiyle ilettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin açık, çoğulcu, katılımcı, hesap verebilir, denetlebilir, hukuka riayet eden bir yönetim arayışında; toplumun farklı kesimlerinin özgürleşerek birlikte yaşayabilme çabasında; kendimiz için istediğimizi başkaları için de istediğimiz, kendimiz için istemediğimizi başkaları için de istemediğimiz bir ahlâkın savunmasında; hangi düşünceden ve inançtan olursa olsun haksızlığa uğramış her insanın sesinin yükseltilmesinde katkısına tanıklık ettiğimiz Yeni Asya Gazetesi’ne yayın hayatında başarılar diliyorum. Müslüman olsun ya da olmasın her insanın hakkını gözetmek şiarı hepimiz için yaşamayı kolaylaştıracak ve güzelleştirecektir. Kanaatimce Yeni Asya’nın çizgisi tam olarak budur.