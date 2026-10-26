Bayrampaşa'da yol çöktü: 1 işçi can verdi

İstanbul Bayrampaşa’da, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi öldü.

Olay, Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 36 yaşındaki İSKİ personeli Ali Demirci, çalışma sırasında oluşan göçüğe dengesini kaybederek düştü.

Demirci, toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Demirci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve AFAD ekipleri, işçiyi çıkarmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.