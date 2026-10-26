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27 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Dört ilke olmadan olmaz

26 Ekim 2026, Pazartesi 23:14
Sabancı Holding eski CEO’su Mehmet Göçmen, Türkiye’nin ekonomik gücüne kavuşması için şefkat, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirliğin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin ekonomik potansiyelini yeterince değerlendiremediğini belirten Sabancı Holding eski CEO’su ve Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçmen, ekonominin en az 300-350 milyonluk bir nüfusa hitap edecek şekilde konumlanması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin yeniden bölgesel bir ekonomik merkez hâline gelebileceğini vurgulayan Göçmen, “Bugün 85 milyonluk nüfus bu ekonomiye sığmıyor” dedi. Göçmen, Türkiye’yi “yüksek potansiyelli, düşük performanslı bir ülke” olarak tanımladı.

Eski ezberlerle yol alınamaz

Yapay zekâ, geri dönüşüm teknolojileri ve yeni malzemelerin öne çıktığını kaydeden Göçmen, “Dünyada bir denge arayışı var. Ancak biz bütün bu gelişmeleri eski ezberlerimizle çözmeye çalışıyoruz. Küresel sermaye henüz hangi yöne gideceğine karar verebilmiş değil. Ülkeler kendi üretimlerini koruma içgüdüsüyle hareket ediyor. Dünya sermayesi küresellikten bölgeselliğe kaymış durumda. Türkiye ise yetişmiş insan gücü ve kurumsal yönetim deneyimiyle bu dönüşümde önemli avantajlara sahip. Eskiden bütün büyük uluslararası kuruluşlar bölgeyi Türkiye’den yönetiyordu. Türkiye hem idari hem de iktisadi merkez konumundaydı. Türkiye ne zaman kendisini 85 milyonun içerisine kilitlediyse ekonomi açısından kayıp yıllar yaşandı” dedi.

Büyümenin anahtarı adalet

Ekonomim’in haberine göre, “Türkiye geçmişte uluslararası şirketlerin bölgesel yönetim merkezi olarak üstlendiği role yeniden ulaşabilir” diyen Göçmen, kurumsal yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin önemini vurguladı. Göçmen, “Şefkat, adalet, tüm paydaşların sorumluluğunu taşımak ve karar vericilerin her aşamada hesap verebilir olması... Bu dört ilkeyi hayata geçirdiğimiz takdirde Türkiye eski gücüne kavuşabilir. Öncelikle kurumsal kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

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