Yıl dolmadan rekor! - Bankaların alacakları katlandı!

Bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacak satışları, yılın ilk 10 ayında 75 milyar liraya yaklaşarak rekor kırdı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verileri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenlerine göre, 23 Ekim 2026 itibarıyla bankaların varlık yönetim şirketlerine devrettiği sorunlu alacak tutarı 74 milyar 928 milyon liraya ulaştı. Ekonomim’in haberine göre bu rakam, 2025 yılının tamamındaki 64,7 milyar liralık rekoru yüzde 15,8 geride bıraktı. Satışlara rağmen takipteki alacak oranı yüzde 5,12 ile son 5 yılın zirvesine yükselirken, sektör temsilcileri yıl sonunda satışların 100 milyar lirayı aşabileceğini öngörüyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.