Gönüllü iade sorumluluğu ortadan kaldırmaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, değerlendirmede bulundu.

Gürlek, “Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez. Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek, ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı. AA

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