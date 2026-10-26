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26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Ankara'da siber operasyon: 407 internet sitesi kapatıldı!

26 Ekim 2026, Pazartesi 18:51
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü siber devriye çalışmaları kapsamında, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındıran 407 internet sitesine erişim engellendi.

Ankara'da siber suçlar ve suçlularla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen siber devriye faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği son operasyonlarda, yüzlerce internet sitesi ve sosyal medya hesabı mercek altına alındı.

771 adres yakın markaja alındı

Edinilen bilgiye göre, 19-26 Ekim tarihleri arasında siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri yürüten ekipler, toplam 771 sosyal medya hesabı ve URL adresini inceledi. Yapılan detaylı teknik incelemeler sonucunda çok sayıda sitenin yasa dışı faaliyet yürüttüğü saptandı.

Bahis, müstehcenlik ve oltalama sitelerine engel

Jandarmanın siber süzgecine takılan adreslerin dağılımı ise siber tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İncelemeler neticesinde:

  • 344 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı,
  • 57 internet sitesinde müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı,
  • 6 internet sitesinde ise oltalama (phishing) yöntemiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik faaliyet yürütüldüğü belirlendi.

Suç unsuru taşıdığı kesinleşen toplam 407 internet sitesi, Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek tamamen erişime kapatıldı.

Faili meçhul 2 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

Siber ekiplerinin çalışmaları sadece erişim engeliyle sınırlı kalmadı. Bu yıl içerisinde meydana gelen siber olayların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Sincan ve Nallıhan ilçelerinde yaşanan birer adet olmak üzere toplam 2 nitelikli dolandırıcılık olayı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarla tamamen aydınlatıldı.

Yetkililer, sanal dünyada vatandaşların güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı siber devriye faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürüleceğini bildirdi.

AA

Etiketler: Ankara siber operasyon, erişim engeli getirilen siteler, jandarma siber devriye
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