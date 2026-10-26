İran’dan İslâm dünyasına birlik çağrısı: İş birliklerini destekleriz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan; Tahran’da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmede, İslâm ülkeleri arasındaki birliğe vurgu yaptı. Pezeşkiyan, “İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan üst düzey yetkililerle Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede, İslâm ülkeleri arasındaki işbirliği ve birlik mesajı verdi. Bölgesel gelişmelerin ve ülkeler arasındaki diplomatik temasların gündemde olduğu görüşmede Pezeşkiyan, İslâm ülkelerinin ortak bir zeminde buluşmasını sağlayacak anlaşmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti. "Ciddî bir irade sahibiyiz" Görüşmede Pezeşkiyan, İslâm ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, “İslam ülkeleri ortak kapasitelerinden faydalanarak dünyaya adalet ve kalkınma modeli sunabilir. İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Ülkesinin, bölgedeki işbirliğinin derinleştirilmesi noktasında ciddi bir iradeye sahip olduğunu belirten Pezeşkiyan, “İran, İslâm ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırma ve ortak kapasitelerden yararlanma yönündeki adımları ve bölgede birlik, güvenlik ve kalkınmayı güçlendirmeyi sağlayacak her türlü mutabakatı desteklemektedir.” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 265

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.