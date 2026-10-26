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27 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Kartopu gibi büyüyor

26 Ekim 2026, Pazartesi 23:25
Karar yazarı İbrahim Kahveci, fon skandalının ekonomik maliyetinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

SPK verilerine göre halka açık şirketlerin değer kaybının 7 trilyon 815 milyar liraya, yatırımcıların hisse senetlerindeki kaybının ise 3 trilyon 329 milyar liraya ulaştığını belirten Kahveci, bütçedeki faiz yüküne de işaret etti. Faiz giderlerinin 2026’da 2 trilyon 825 milyar, 2027’de ise 3 trilyon 975 milyar liraya çıkacağını aktaran Kahveci, “Faize 60 milyar dolar öderken şimdi bir de karşımıza yatırımcıların kaybettiği 70 milyar dolar sorunu çıktı. İki maliyetin toplamı 130 milyar dolara geliyor” dedi. 

Ekonomideki ağır tablonun mevcut yönetim anlayışıyla daha da derinleşeceğini savunan Kahveci, “Bir taraftan faizci ülke olurken diğer yandan foncuların büyük vurgununa şahit olduk. İki ağır darbe tam da zor dönemde karşımıza çıkmış oldu” ifadelerini kullandı. Yönetimin meseleleri baskı yöntemleriyle çözmeye çalıştığını belirten Kahveci, “Bu sistem tam tersine sorunları ve ekonomik yükü daha da artırmaktadır” dedi. Kahveci, “Derhal başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere siyasi tutuklular bırakılıp ülkeye demokrasi getirilmez ise işimiz çok zor olacaktır” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

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