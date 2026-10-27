Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından yine eli boş döndü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray, misafir ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Süper Lig'de 8 müsabakalık periyotta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, lider girdiği 9. haftada RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısında oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarken İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı şık golle fark 1'e indi: 2-1. Maçın devamında bir süre sarı-kırmızılı ekip baskılı oynasa da son anlarda konuk takım gol için yüklendi.

Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 22'ye yükseltti. "Cimbom" maç fazlasıyla Amed Spotif Faaliyetler'e kaptırdığı liderliği devralarak haftayı zirvede kapattı.

Fenerbahçe ise bu sezon 3. kez mağlup olarak 16 puanda kaldı.

Osimhen'den "Double"

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Mücadelenin ilk yarısında 2 gol atarak takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan Osimhen, bu sezon çıktığı 7 lig maçında 8 gole ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 9'a taşıdı.

Victor Osimhen, derbide attığı 2 golle sarı-kırmızılı kulüp kariyerindeki 83. resmi maçında 68. kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, Galatasaray tarihinin en golcü 9. futbolcusu oldu. Galatasaray'ın en golcü üçüncü yabancı oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Mauro Icardi'ye (77) bir adım daha yaklaştı.

Lemina'dan kritik kurtarış

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Mario Lemina, maçın 90. dakikasında çizgiden topu çıkartarak takımının üstünlüğü korumasını sağladı.

Mücadelenin 90. dakikasında Fenerbahçe'nin kullandığı duran top sonrasında yaşanan karambolde son olarak altıpas gerisindeki Milan Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Direk dibinde kaleci Uğucan Çakır'ı geçen meşin yuvarlağı Lemina çizgiden çıkartarak golü önledi.

Son dakikaya 2-1 önde giren Galatasaray, Lemina'nın kurtarışıyla skor üstünlüğünü sürdürdü.

Sanchez için kritik an

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in ters vuruşunda top direkten döndü.

Mücadelenin 26. dakikasında skor 0-0'ken gelişen Fenerbahçe atağında N'Golo Kante'nin sağdan ortasında ön direkte Romelu Lukaku'dan önce kayarak müdahale eden Sanchez'in vuruşunda top yan direğe çarparak kornere gitti.

Bu pozisyon hem tecrübeli stoper hem de takımı Galatasaray için şans anı olarak kayıtlara geçti.

Jakobs, direği geçemedi

Sarı-kırmızılı takımda Ismail Jakobs'un 55. dakikadaki kafa vuruşunda top direkten döndü.

Roland Sallai'nin sağdan ortasında ceza sahasında ters kanada açılan topa Jakobs uygun durumda kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına dönerken, ev sahibi ekip net bir pozisyonda tabelayı değiştiremedi.

Galatasaray, ligdeki son 5 Fenerbahçe derbisinde yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, tarihi rekabette Fenerbahçe ile yaptığı son 5 Süper Lig derbisini kaybetmedi.

Fenerbahçe'ye ligde son olarak 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında sahasında 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasındaki 5 derbiden 3'ünü kazanıp 2'sinden beraberlikle ayrıldı.

Buruk, 120. galibiyetini yaşadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini elde etti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 151. lig müsabakasında 120. galibiyetini kazandı. Sarı-kırmızılılar, 31 müsabakada ise 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 356 kez ağları sarsan Buruk'un Galatasaray'ı 126 golü kalesinde gördü.

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 120 galibiyete dahil edilmemiştir.

Okan Buruk, Gündüz Kılıç'ı yakaladı

Okan Buruk, takımının başında ligde Fenerbahçe derbilerindeki 5. galibiyetini yaşadı.

Galatasaray'ın başında 9'ü lig, 2'si TFF Süper Kupa ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 12. Fenerbahçe derbisine çıkan Buruk, 7. galibiyetini aldı. Buruk, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'yi ligde 5. kez mağlup eden Buruk, Gündüz Kılıç (5) ile sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak Fenerbahçe'yi Süper Lig'de en fazla mağlup eden ikinci isim oldu.

Fatih Terim, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı 7 galibiyetle bu alanda zirvede bulunuyor.

Ligde son 40 iç saha maçında mağlup olmadı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 40 maçta mağlubiyet görmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyeti yok

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 5'i lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 6. maçında görev aldı. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Osimhenli Galatasaray, kupadaki tek derbiden galibiyetle ayrıldı.

Ligde son 2 derbide 3 gol atan Osimhen, kupadaki tek maçta ise 2 kez ağları sarsarak toplamda 5 gol katkısı verdi.

İrfan Can gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, son haftalarda etkili bir performans ortaya koydu.

Derbi öncesinde ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 gol atan tecrübeli oyuncu, derbide de ağları havalandırmayı başardı.

İlk kez ilk golü kalesinde gördü

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez ilk golü yiyen taraf oldu.

İlk 8 haftada 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda öne geçen taraf olmuştu.

Maçın 29. dakikasında Victor Osimhen'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez gol atmadan yenik duruma düştü.

İlk müdahale 56'da geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuna ilk müdahalesini 56. dakikada gerçekleştirdi.

İlk yarıda takımı soyunma odasına 2-0 yenik giren Kartal, devre arasında oyuncu değişikliği yapmadı.

Müsabakanın 56. dakikasında Kartal, Levent Mercan ve Mason Greenwood'u oyundan alırken, Kojo Oppong ve Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna sürdü.

Oppong ilk kez

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, ilk kez derbi heyecanını yaşadı.

Müsabakanın 56. dakikasında Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil olan 22 yaşındaki stoper, ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele verdi.

İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.

17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-0.

38. dakikada Batrakov'un pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Skriniar'ın müdahalesinin ardından kornere gitti.

52. dakikada sağ kanattaki Greenwood'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kante, bekletmeden meşin yuvarlağı Lukaku'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

55. dakikada sağ kanattaki Sallai'nin ortasında arka direkteki Jakobs'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp oyun alanına döndü.

62. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Oğuz Aydın, bekletmeden meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

70. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı önünde topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Sanchez'in şutunda, altıpas gerisindeki Torreira, meşin yuvarlağı tamamlamak istedi. Top üstten auta gitti.

75. dakikada Leao'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda, kaleci Ederson topu kornere çeldi.

87. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Leao'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

90. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası sol çaprazındaki Oppong, altıpas gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla topu indirdi. Kerem'in kafayla çıkardığı topta altıpas üzerindeki Skriniar'ın kafa vuruşunda Lemina, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Lukaku'ya çarpıp auta gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Maç gerginlikle bitti

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı derbinin ardından iki takımın oyuncuları arasında gerginlik ve arbede yaşandı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan gerginlik, diğer futbolcular ve teknik ekiplerin de katılmasıyla arbedeye dönüştü. Emniyet güçlerinin müdahale etmek zorunda kaldığı olaylarda fiziksel müdahaleler yaşandı.