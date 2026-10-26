Tera ve Pusula Portföy'ün sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durduruldu

SPK'nin Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında aldığı kararlar kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurma ve bu şirketlerin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerini yürütmek üzere bankaları görevlendirme kararı aldı.

Buna göre, SPK, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ve Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu işleme kapatılan ama tasfiyede olmayan yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiye sürecine dahil edilmesine karar verdi.

Kurul, Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesi için Türkiye İş Bankasının, Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesi için Ziraat Bankasının görevlendirilmesini kararlaştırdı.