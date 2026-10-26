Akaryakıta yeni zam yolda

Benzin ve motorine, eşelmobil sisteminden kademeli çıkış gereğince 1 Kasım Pazar ÖTV kaynaklı yüklü bir zam daha göründü.

Litrede ÖTV tutarı benzinde 3 lira 46 kuruş, motorinde 3 lira daha artacak. Bu tutarlara yüzde 20 KDV eklenecek. Buna göre benzine 4 lira 15 kuruş, motorine de 3 lira 60 kuruş zam yapılacak. Sektör kaynakları, cumartesi ve pazar günleri piyasaların kapalı olduğunu belirterek, “Bugüne dek piyasaların kapandığı cuma gününden itibaren hesaplanan zamlar ve indirimler hafta başında pompa satış fiyatlarına yansıdı. Bu uygulama devam mı edecek? Yoksa pazar günü pompa satış fiyatları değişecek ve zam yapılacak mı? Birkaç güne göreceğiz” dedi. Ankara - Anka

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