STK’lar: OHAL değil demokrasi istiyoruz

AKP’NİN HAZIRLADIĞI 15 TEMMUZ ASKERÎ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI İLÂN EDİLEN OHAL TEDBİRLERİNİN BAZILARININ UYGULAMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TORBA YASA TEKLİFİNE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ.

AKP’nin hazırladığı 15 Temmuz askerî darbe girişimi sonrası ilân edilen OHAL tedbirlerinin bazılarının uygulama süresinin uzatılmasına ilişkin torba yasa teklifine sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. “OHAL değil demokrasi istiyoruz” başlığıyla yapılan ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bu hafta 12-13 Temmuz 2021 tarihinde görüşülen 2/3740 torba yasa tasarısında, aşağıdaki yasa tasarı maddeleri; işkolumuzdaki emek ve meslek örgütlerimizi ve sağlık hizmetlerini yakından ilgilendirmektedir. TBMM Genel Kurulu’nda cuma ve cumartesi günü görüşülecek olan bu yasanın, antidemokratik ve insan hakları ihlâlleri ihtiva eden hükümlerinin kabul edilmemesini talep ediyoruz.

Kanlı 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilen hükümet; darbe girişiminden darbe üretmiş ve haksız, hukuksuz işlemleri 5 yıl boyunca tesis etmiştir. Bu yasa tasarısındaki iki madde ile bu hukuksuzluğu üç yıl daha uzatmak istemektedir. Darbenin yıl dönümünde TBMM’ye getirilen bu torba yasa tasarısı demokratik değildir. Yasa tasarısı; sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve sendikaların görüşleri alınmadan biçimlendirilmiştir.

“Yasa maddeleri arasında 7. madde, sağlık hizmetlerinde götürü bedelle hizmet sunulmasının sonrasında kurumlara fatura ve dayanağı belge gönderilmemesi, bu hizmetlerde yolsuzluğun önünü açan bir ibaredir. Denetimden kaçırılma işlemi yasamada tesis edilmemelidir.

“Madde 12, gözaltı sürelerinin uzatılması yetkisini içermektedir. 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek olan yasama maddesinin üç yıl daha uzatılmasının gerekçesi bellidir. Halihazırda meşrûiyeti sorgulanan iktidarın yasama ve yargı gücünü de kullanarak korku ikliminde 2023 seçimlerine veya bir erken seçime girme telâşı vardır.

“Bir tarafta yargı reformu ve ileri demokrasi söylemi, diğer taraftan OHAL döneminden kalan bir hukuksuzluğun üç yıl daha uzatılması çelişkidir. Gözaltı süreleriyle insanlar mağdur edilmektedir, uzun süre gözaltında kalanlar genel sağlık sorunları yaşamaktadır. Uzun süre gözaltı, işkence uygulamalarına dönüşmekte ve bu uygulamaların cezasız kalmasına yol açmaktadır.

“Sağlık emek-meslek örgütleri olarak pandemiyle mücadelede binlerce meslektaşımızın mağdur edildiği bu ortamın üç yıl daha uzatılmasına itirazımız vardır.”

AKP'den kısmî geri adım

AKP, torba yasa kanununda yer alan ve OHAL yetkisinin uzatılması olarak değerlendirilen üç maddeyle ilgili revizyona gitti. AKP, terörle mücadele kapsamında gözaltı süreleri üç yıl daha uzatılması ile kamu personeli ihracında üç yıl uzatma kararından dönerek, bu süreleri 1 yıla indirildi. Basın açıklamasında bulunan Bülent Turan, “Her ne kadar OHAL’i kaldırmış olsak da OHAL’i gerekçelendiren bazı gerçeklerin ortadan kalkmadığını görüyoruz. Biz OHAL isteyen bir ekip değiliz, biz ülkemizi büyütmek isteyen bir ekibiz. Ve terör örgütlerini yok etmek isteyen bir ekibiz. O yüzden bu üç tane tartışılan maddenin kanun teklifimiz olmasını çok kıymetli bulduk” dedi.