Süleyman Hilmi Tunahan dualarla yad ediliyor

Büyük İslâm Alimlerinden Süleyman Efendi, uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz ederek, insanlara İslâmiyet’in emir ve yasaklarını anlattı.

İslâm Alimlerinden Süleyman Hilmi Tunahan, vefat yıl dönümünde anılıyor. Süleyman Hilmi Tunahan, 1888’de Silistre’de doğdu. Tunahan, Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisîn’in tefsir ve hadis kısmına devam etti. Son derece parlak bir zekâya sahip olan Tunahan, 1919 senesinde birincilikle mezun olarak aynı sene Medresetü’l-Kuzati’ye başlayıp hukuk eğitimini de dereceyle bitirdi. Uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz ederek insanlara İslâmiyet’in emir ve yasaklarını anlatan Süleyman Efendi, 16 Eylül 1959’da vefat etti. Süleyman Efendi’nin kabri, Karacaahmet Mezarlığı’ndadır. İstanbul – Yeni Asya

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