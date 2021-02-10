Sultan 2. Abdülhamid Han dualarla yad ediliyor

Osmanlı Devleti’nin zor dönemlerinde 33 yıl tahtta kalan Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 103. yılında yad edildi. Osmanlının en zor dönemlerinde tahtta olan Sultan 2. Abdülhamid baskıcı uygulamalarıyla eleştirilmiş, ama yerine gelenler daha sert bir istibdat kurmuşlardı.

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