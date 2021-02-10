Sultan 2. Abdülhamid Han dualarla yad ediliyor

Osmanlı Devleti’nin zor dönemlerinde 33 yıl tahtta kalan Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 103. yılında yad edildi. Osmanlının en zor dönemlerinde tahtta olan Sultan 2. Abdülhamid baskıcı uygulamalarıyla eleştirilmiş, ama yerine gelenler daha sert bir istibdat kurmuşlardı.
Babası Sultan Abdülmecid, annesi ise Tirimüjgan Kadınefendi olan Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Abdülhamid, henüz 10 yaşındayken annesi veremden vefat ederken, babası Sultan Abdülmecid ise 1861’de 38 yaşında vefat etti.
Göreve geldikten kısa süre sonra 23 Aralık 1876’da Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilân edildi.
Osmanlı’nın en zor dönemlerinde tahtta olan Sultan 2. Abdülhamid, içeride ve dışarıda uyguladığı siyasetle devleti 33 yıl büyük bir ustalıkla ayakta tuttu.
***
Konuyla benzer ve daha önceden yayınlanmış olan içerikleri okumak için tıklayınız
Padişahı devirip Yıldız’ı yağma ettiler
Bediüzzaman, 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırdığı Abdülhamid'e neler söylemişti?
Büyük İslam Alimi Bediüzzaman ve 'hafif istibdadın' Şefkatli Hükümdarı
Bediüzzaman, 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırdığı Sultan Abdülhamid'i nasıl tenkit ediyor?
AA