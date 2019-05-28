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28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Şûrâsız sistem saltanat getirir

28 Mayıs 2019, Salı 00:30
Eski AKP Bursa Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Müslüman dünyada hakim olan zihniyetin hukuk, adalet ve şura gibi temel ilkelerin etrafından dolaşarak mevcut saltanat yönetimlerini meşrulaştırmayı tercih etttiğini söyledi. Ocaktan, “Şura’sız oluşan sistemin sonu saltanat yönetimidir” dedi.

“Maalesef İslam uleması tarihsel süreç içinde, adil yönetim konusunda gerekli hassasiyeti göstermemiş, dolayısıyla görevini yapmamıştır” diyen Ocaktan’ın “Şura”sız oluşan sistemin sonu saltanat yönetimidir” başlığıyla yayımlanan yazısında, “Hz. Peygamberin vefatından sonra iş başına gelen dört halife dönemi de tartışmaya açık olmakla birlikte, özellikle sonrasındaki Emevi ve Abbasi dönemlerinde ne yazık ki ‘Şura’yı esas alan ve de günümüz açısından pozitif örnek teşkil edebilecek adil İslami yönetim modelleri oluşturulamamıştır” ifadelerine yer verdi.

Önemli olan adalettir

Ocaktan, yazısında, “(...)Maalesef elimizde adil yönetim örnekleri olmadığı için de “hukukun üstünlüğü” kavramı günümüzün dindarları açısından bile bir değer ifade etmemektedir. Bu yüzden de “hukuk” ve “adalet” kavramlarına  yapılan vurgular bir demokrasi dayatması gibi algılanmaktadır. Aslında bu tutum sadece demokrasiye muhalefet değil, İslam’ın adil yönetim modeline itiraz anlamına gelmektedir. Biliyoruz ki İslam, demokrasi ya da başka bir yönetim modeli dayatmaz. Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Hoca’nın ifadesiyle ‘Din açısından önemli olan adalettir, adaletin gerçekleşmesidir. Önemli olan haktır, hakikattir, doğrunun egemen olmasıdır, zulmün, haksızlığın olmamasıdır. Bunu kim sağlıyorsa İslam onu alkışlar, kim yapmıyorsa onu da karşısına alır.’” sözlerine de yer verdi.

Etiketler: ocaktan
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