'Taahhütler yerine getirilmezse Suriye'den çıkmayız'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: “Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, aylık değerlendirme toplantısının ardından Dışişleri Bakanlığı A Blok Fatin Rüştü Zorlu Salonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hami Aksoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: ''Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde barış harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz. Suriye teröristlerden arınana kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli gönüllü geri döndü." "Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için biran önce yeni hükümetin kurulması gerekiyor. " "Bağdadi'nin ele geçirilmesinde anahtar rol oynadık.''

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