Taksicilere cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde İstanbul’a teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmasının ardından bazı çevrelerden gelen “İstanbul’u kitleriz” açıklamalara cevap verdi.

“İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi’ndeki birkaç taksi galericisi değildir” diyen İmamoğlu, “Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. Plaka fiyatları ile geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz” dedi.

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