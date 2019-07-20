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20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Taksicilere denetim: Bin 551 taksi şoförüne ceza kesildi

20 Temmuz 2019, Cumartesi 11:48
Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde yapılan denetimlerde bin 551 ticari taksi şoförüne para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı ticari taksi şoförlerinin, kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşları gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği belirtildi. 

Ayrıca, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı/temiz kullanmadığı şeklinde şikayetler geldiği vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde artan şikayetler üzerine, "Taksi Uygulaması (2019/2)" yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uygulama 07.00-09.00 saatleri arasında özellikle mesai trafiğinin yoğun olduğu yerlerde (İstanbul Barbaros, Ankara Kızılay, İzmir Şair Eşref Caddeleri vb.) ticari taksi ve şoförlerine yönelik, 12.00-14.00 saatleri arasında halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde (alışveriş merkezi, hastane, lokanta, cafe vb.) giriş-çıkışlarında ticari taksi ve şoförlerine yönelik, 17.00-19.00 saatleri arasında halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde (AVM, iş merkezi, çarşı, pazar vb.) giriş-çıkışları ve ana güzergahlarında ticari taksi ve şoförlere yönelik, 21.00-23.00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olduğu mahalle, sokak, umuma açık eğlence mekanları ile buralara açılan yollar üzerinde ticari taksilere yönelik 2 bin 660 noktada, 17 bin 438 personel ve 51 dedektör köpeğinin katılımı ile uygulama yapıldı.

Kabahatler Kanunu kapsamında, 15 araç şoförüne kısa mesafe yolcu almamaktan, bir araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatte yolcu almamaktan, 4 araç şoförüne para üstünü küsuratıyla vermemekten, 12 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten, bir araç şoförüne uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunmaktan, 9 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten ceza uygulandı."

Açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kesilen cezalara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 29 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan, 117 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan,19 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan, 107 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 57 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden, 721 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan, 11 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, 3 araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan, 3 araç şoförüne alkol/uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddetmekten, 442 araç şoförüne diğer konulardan idari para cezası uygulandı."

165 ticari taksi trafikten men edildi

18 bin 640 ticari taksinin denetlendiği uygulamada toplam bin 551 taksi şoförüne para cezası kesildiği bildirilen açıklamada, 165 ticari taksi trafikten men edilirken, bir aranan ticari taksinin tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, ticari taksilere yönelik yapılan yol kontrollerinde 14 bin 4 aracın denetlendiği, 801 araca işlem yapıldığı, 9 aranan aracın tespit edildiğive 51 bin 600 kişinin sorgulandığı ifade edildi.

Sorgulamalar ve araçlarda yapılan aramalar kapsamında, 110 aranan şahıs tespit edildi, 5'i narkotik madde bulundurmak ve satmak suçundan olmak üzere 32 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı, 19 şahıs gözaltına alındı, ikisi çocuk toplam 4 kayıp şahıs bulundu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 49 adet mermi, iki adet kesici/delici alet, 21,6 gram esrar, 0,9 gram bonzai, 1,5 metanfetamin, 26 gram captagon, 0,9 gram skunk ve 34 sentetik ecza ele geçirildi.

AA

Etiketler: taksi, denetim, İçişleri Bakanlığı
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