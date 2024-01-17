Tasarruf genelgesi yine kâğıt üstünde kaldı

Yazar Çiğdem Toker, T24’te “Tasarruf genelgesi çöktü” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Toker, şunları yazdı: “Tasarruf Genelgesi’nin yayımlandığı Haziran ayında, yaklaşık 235 milyon TL olan devletin kırtasiye harcaması, Aralık ayına gelindiğinde yaklaşık 7 kat artarak 1 milyar 607 milyon TL’yi geçmiş. İşte Bakan Şimşek’e valilerle toplantısında “Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum” dedirten tablo da muhtemelen budur. Yine valilere, makam aracı olarak TOGG kullanmalarını öneren Şimşek’in bu önerisinin ipuçlarını da son bütçe verilerinde görüyoruz. Tasarruf Genelgesi’nde dikkat edilmesini önerdiği taşıt kiralama harcamaları, o günden bu yana aylık 158 milyon TL daha eklenerek, Aralık ayında 372 milyon TL’yi aşmış.”

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