Tatilde Risale-i Nur okudular

Ara tatillerini dolu dolu geçirmek isteyen genç öğrenciler, Risale-i Nur okuma programına katılarak zamanını değerlendirdi.

Ara tatili ile birlikte öğrenciler farklı faaliyetlere yönelirken; Risale-i Nur okuyucusu olan birçok kademeden öğrenci, bu zamanı geleneksel olarak düzenlenen Risale-i Nur okuma programları ile değerlendirmeye devam ediyor.

Hazırladıkları konuları sundular

Bu bağlamda Gebze’de de bir grup ortaokul ve lise öğrencisi de böylesi bir programa iştirak ettiler. Program; Kur’ân-ı Kerîm ve Kur’ân-ı Kerîm’in şu asırdaki tefsiri olan Risale-i Nur okumaları, mütalâalı dersler ve sunumlardan oluştu. Gençler tarafından; “Mu’cizeler ve bilimsel gelişmeler, ene, İslâmiyet’te milliyetçiliğin yeri, Peygamber Efendimiz’in (asm) mu’cizeleri” konuları bireysel olarak çalışıldı. 11. sınıf öğrencileri Celaleddin ÇINAR ve Ahmet KIRAÇ ise yapmış oldukları çalışmaları program içerisinde sundular.

“Bu sayede teknoloji bağımlılığı önleniyor”

Programın tatbik edilmesinde görev alan eğitimciler ise programla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundular: “Teknolojik gelişmelerin artması ile gençler arasında hızla artan teknoloji bağımlılığı bilhassa tatil zamanlarında daha da nüksediyor. Malayani uğraşlar gençlerimizi maalesef aslî vazifelerinden uzaklaştırdığı gibi günahlara da sevk edebiliyor. Bu da iman mahali olan kalpte yaralar açıyor ve bu yaralardan da vesveseler hâsıl oluyor. Vesveseler de beraberinde imanî herhangi bir şeyin içindeki lezzeti almaya mani oluyor. Cazibane gençleri çeken bütün bu etkenlere rağmen gençlerin bu tarz programlara katılması tebrike şayan olduğu gibi emsallerine de örnek teşkil etmektedir. Asrın gençlerini bu vartalardan kurtarmak için böylesi programların daha da artarak devam etmesi son derece önemlidir.

Gebze - Yeni Asya