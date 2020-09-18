TBMM, AYM kararını beklemeliydi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararı ile ilgili, Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar bir açıklama yaptı.

AYM’nin Berberoğlu’nun anayasal haklarının çiğnendiğini kabul ettiğini vurgulayan avukatların açıklamasında şöyle denildi: “Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu bugünkü toplantısında müvekkilimiz Kadri Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme’nin bu kararıyla müvekkilimiz hakkındaki mahkûmiyet kararı ortadan kalktı, yeniden ve âdil yargılama zorunlu hale geldi. Ancak müvekkilimizin 3 dönemdir üyesi olduğu TBMM, AYM kararını 4 ay daha bekleseydi, bugün hukuksuzluğu kesinleşen bir ceza ile Berberoğlu’nun mil- letvekilliği düşürülmemiş, seçmen iradesi çiğnenmemiş olurdu. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını yayınlamasının ardından bize gösterilecek yargı makamına başvuruda bulu- nacağız.” Ankara - Anka

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