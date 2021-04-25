TBMM'de gündem Ermenistan'ın savaş suçları

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunca hazırlanan "İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli" ve "Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi", yarın Meclis'te gerçekleştirilecek.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla düzenlenecek programlar, Tören Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun hazırladığı "İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli" ve "Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi", 1915 olayları ile ilgili Türkiye aleyhine yapılan haksız itham ve iddialara karşı, İkinci Karabağ Savaşı'nda yaşanan savaş suçlarının, insanlık ve hak ihlallerinin siyasi, hukuki, akademik ve bilimsel bakış açısıyla dünyaya duyurulması yolunda önemli ve yerinde bir cevap niteliği de taşıyacak. Panel, Meclisin "https://www.tbmm.gov.tr/ikincikarabagsavasipaneli.html" adresinden de canlı yayınlanacak. AA

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