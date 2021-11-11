Tek adam rejimi ekonomik riski arttırdı

Scope Ratings’in 2021 yılında ekonomisi en riskli ülkeleri sıraladığı ankette Türkiye, ilk 10 ülke içerisinde yer aldı.

Almanya merkezli kredi derecelendirme şirketi Scope Ratings, 2021 yılı için en riskli ülkeleri sıraladığı raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, Arjantin ile birlikte en riskli ilk 10 ülke arasında yer aldı. Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre 95 ülkenin yer aldığı raporda ülkelerin cari açıkları, dış borçları ve çekebildikleri dış yatırımlar dikkate alınarak kırılganlık notları da verildi. Türkiye bu sıralamada 91’inci sırada. Türkiye’nin altında yer alan ülkeler ise Kolombiya, Zambiya, Angola ve Lübnan oldu. Rapora göre riskli ülkelerin ortak özellikleri para birimlerinin zayıflaması, cari açıktaki artış, sermaye çıkışı riski, düşük döviz rezervi ver artan dış borç olarak belirtildi. Öte yandan raporda gelişmiş ülke merkez bankalarının varlık alımlarında azaltma ve faizlerde artırıma gitmesi halinde söz konusu ülkelerin olumsuz etkilenebileceği de yer aldı.

Gevşek politikalar enflasyonu yükseltiyor

Raporda Türkiye’yle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin risk notu 2020’den beri zayıflıyor. Türkiye’nin risk profilindeki bozulma yanlış yönetimden, ağırlıklı olarak tüm güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’da toplanmasından kaynaklanıyor. Eylül ayından bu yana 300 baz puan faiz indirimi (ufukta daha fazla indirimin mümkün görünmesi) Cumhurbaşkanı’nın merkez bankacılığına müdahalelerini ortaya koydu. Türkiye’nin reel politika faizi eksi yüzde 3.2’ye (son durum: eksi yüzde 3.8), küresel olarak gelişen piyasalarda en düşük seviyeye gerilerken, enflasyon ve sermaye çıkış riskini artırdı. Aşırı gevşek para politikası döviz üzerinde baskı yaparken enflasyonu yükseltiyor ve dengesizlikleri besliyor.”

Haber Merkezi