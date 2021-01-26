"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Tek çıkış parlamenter sistem

26 Ocak 2021, Salı
Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, “Türkiye için tek gerçekçi çıkış yolu, gerçek bir parlâmenter rejime geçiş olacaktır” dedi.

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, Taha Akyol’a konuştu. Özbudun Türkiye için tek çıkış yolunun parlamenter sisteme dönüş olduğunu söyledi. Bugün Türkiye’de uygulanmakta olan sistemin, bir kuvvetler ayrılığı değil, tam bir kuvvetler birliği sistemi olduğunu ifade eden Özbudun, “Bütün yetkiler Cumhurbaşkanında toplanmış, yasama ve yargı denetimi tamamen etkisizleştirilmiştir. Oysa fikir öncülüğünü Locke ve Montesquieu’nün yaptığı kuvvetler ayrılığı ilkesi, yaklaşık üç yüz yıldır anayasalcılık akımının özünü oluşturmuştur. Daha yakın dönemlerde İngiliz düşünürü Lord Acton’un çok veciz şekilde ifade ettiği gibi “İktidar ifsad eder (bozar) mutlak iktidar ise mutlak surette ifsad eder.” Kuvvetlerin ayrılmadığı ve birbirlerini dengelemediği bir ülkede birey hak ve hürriyetlerinin korunması imkânsızdır” ifadelerini kullandı.

Bu sistemde başkan siyasi bir taraftır

Akyol’un “Cumhurbaşkanı siyaseten tarafsız değildir, taraftır; hukuken tarafsızdır” diyorlar. Siz ne diyorsunuz?” sorusuna Özbudun, şu şekilde cevap verdi: “Bu iki kavramın pratikte ayırt edilmesi kolay değildir. Cumhurbaşkanının elbette bir siyasî görüşü olabilir. Ancak yetkilerini kullanırken mutlaka parti ayrımı gözetmeksizin, hukuka uygun davranmak zorundadır. Başkanlık sisteminde başkan, şüphesiz siyasi bir taraftır. Ancak parlâmenter rejimlerde bu sorun, pratikte önemini kaybetmektedir. Çünkü bu sistemlerde Cumhurbaşkanı, yetkisiz ve sorumsuz, tamamen sembolik konumda olan bir kişidir ve hiçbir devlet yetkisini tek başına kullanamaz.”

Reformlar rötuşlarla sınırlı kalacak

Reform vaatlerinden beklentisi olmadığını ifade eden Özbudun, “Adalet reformu vaatlerini ciddî ve samimî bulmadığımı çeşitli vesilelerle ifade etmiştim. Yargı alanında gerçek bir reform, ancak HSK’nin yapısının kökten değiştirilmesi ve bu Kurulun siyasal iktidar karşısında tamamen özerk ve bağımsız bir statüye kavuşturulması ile mümkün olabilir. Mevcut iktidarın böyle keskin bir (U) dönüşü yapacağı kanısında değilim. Dolayısıyla yapılabilecek reformlar, ancak algı yönetimi amaçlı birtakım rötuşlarla sınırlı kalacaktır” dedi.

Bu sistem Türkiye’ye uymuyor

Parlamenter sisteme geçmeden bugünkü sistemin kuvvetler ayrılığına göre reforme edilmesi fikri ile ilgili Özbudun, “Aynı nedenlerle bu önerileri de gerçekçi bulmuyorum. Başkanlık sisteminin demokratik bir versiyonunun dahi Türkiye’ye uygun bir hükümet sistemi olduğuna hiçbir zaman kani olmadım. Bu sistemin nispeten başarılı şekilde işlediği tek ülke, çok kendine özgü tarihsel, sosyolojik ve kültürel özelliklere sahip olan ABD olmuştur. Onun dışında Latin Amerika ve Afrika örnekleri başarısızlıklarla doludur. Türkiye için tek gerçekçi çıkış yolu, gerçek bir parlâmenter rejime geçiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 414
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reel sektör faiz kıskacında

    Tek çıkış parlamenter sistem

    İnsan hakları örgütlerinden ‘Arakan’ çağrısı

    Aksa baskınları Müslümanların duygularını provoke ediyor

    Yumurtanın fiyatı bir yılda 2 katına çıktı

    Fenerbahçe, Kayserispor'u 3 golle geçti

    AB, Navalny için Rusya'yı kınadı

    Türkiye - Yunanistan görüşmelerinin 61. turu gerçekleşti

    THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu

    Facebook, Netanyahu'nun paylaşımını sildi

    'Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı'

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 137 kişi daha vefat etti

    Başkanlık sistemi zarar getirdi

    İspanya'da hastanelerdeki doluluk oranı en üst seviyede

    Rusya'dan ABD'ye ''protesto notası'' verildi

    Şehit Piyade Er Selim Gedik dualarla ebediyete uğurlandı

    İkinci parti CoronaVac aşısı da 2 haftalık analiz sürecinden geçecek

    Suriye Anayasa Komitesi yeniden toplandı

    WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı kaybetti

    '80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Selâhaddin Vatansever
    Ahmet BATTAL

    Yargıya adalet sizinle gelmez
    Ali FERŞADOĞLU

    Kim, kiminle iltisaklı?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda Hz. İbrahim’e neden duâ ederiz?
    Cevher İLHAN

    Siyasî atraksiyonlar ve “yargı reformu”
    Genel

    Tek çıkış parlamenter sistem
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karabekir’in günlük notları
    Abdil YILDIRIM

    Sessiz gemiler bir bir demir alıyor
    Sebahattin YAŞAR

    Selâlar kimin için okunuyor?
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi dersi ne zaman?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.