Tel Abyad’da pazar yerine terör saldırısı: 13 sivil öldü

Milli Savunma Bakanlığı, "YPG/PKK tarafından Telabyad'da pazar yerinde bombalı aracın patlatılması sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı." açıklamasında bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında 13 sivil öldü.

Patlamada, aralarında çocukların da olduğu en az 13 sivil öldü, 20 civarında kişi de yaralandı.

Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), YPG/PKK tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk belirlemelere göre 13 sivilin öldüğü, 20 civarında sivilin yaralandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Tel Abyad'da her şeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda buna tahammül edemeyen YPG/PKK tarafından sivillere yönelik saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YPG/PKK'lı alçaklar tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekatı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı YPG/PKK'lı teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."